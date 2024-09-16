В Сирии заявили о контактах главы разведки ВСУ с сирийскими террористами для их вербовки

Глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины (ГУР ВСУ) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) регулярно контактирует и поддерживает связь с командиром сирийской исламской террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (также запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросу вербовки и отправки наемников на Украину.