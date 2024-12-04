РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 166 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Укроколония сообщит о готовности к переговорам, когда им укажет белый господин из Белого Дома.Украина планирует...
  • михаил ошкин
    Нам то что от этого? Хлеб разве дешевле стал? А вот кто-то на этом обогатился.Путин: РФ сохраня...
  • Светлана Зуева
    Всех грантоедов посадить на хлеб и воду,лет эдак на 15.В Грузии начались...

Собянин: число пассажиров между Москвой и Петербургом вырастет в 5 раз

Собянин: число пассажиров между Москвой и Петербургом вырастет в 5 раз

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Число пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в четыре–пять раз после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх