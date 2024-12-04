Собянин: число пассажиров между Москвой и Петербургом вырастет в 5 раз

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Число пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в четыре–пять раз после строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Москва 24".
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