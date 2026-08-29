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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний вратарь сборной Швейцарии Дженони продлил контракт с «Цугом» до 2030 года

39-летний голкипер Леонардо Дженони подписал новый контракт с «Цугом». Вратарь сборной Швейцарии продлил соглашение с клубом на три года.

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