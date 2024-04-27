Расписание богослужений в городе 🙏🙏🙏 Храм св.Троицы ст.Филоновская 27.04. Суббота 9.00- Литургия .
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Расписание богослужений в городе 🙏🙏🙏 Храм св.Троицы ст.Филоновская 27.04. Суббота 9.00- Литургия .