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Чен рассказал о реакции сборной США на новости по допинговому делу фигуристки Валиевой

Чен рассказал о реакции сборной США на новости по допинговому делу фигуристки Валиевой

Олимпийский чемпион Пекина в мужском одиночном катании американец Нэйтан Чен рассказал об отношении сборной США к ожиданию финального решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и распределению медалей Игр-2022 в командных соревнованиях.

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