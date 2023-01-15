Чен рассказал о реакции сборной США на новости по допинговому делу фигуристки Валиевой

Олимпийский чемпион Пекина в мужском одиночном катании американец Нэйтан Чен рассказал об отношении сборной США к ожиданию финального решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и распределению медалей Игр-2022 в командных соревнованиях.