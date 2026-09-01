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Спорт Уик-Энд

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Тучи над Талалаевым. Гурцкая - о заявлении «Балтики» по поводу поведения тренера

Тучи над Талалаевым. Гурцкая - о заявлении «Балтики» по поводу поведения тренера

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова для главного тренера клуба Андрея Талалаева является сигналом, что наставнику надо пересмотреть своё поведение.

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