Тучи над Талалаевым. Гурцкая - о заявлении «Балтики» по поводу поведения тренера

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что заявление главы попечительского совета «Балтики» Ильи Мясникова для главного тренера клуба Андрея Талалаева является сигналом, что наставнику надо пересмотреть своё поведение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым