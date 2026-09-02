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МОСИНФОРМ

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Более 570 электробусов производства ЛиАЗ насчитывается в парках Мосгортранса

Более 570 электробусов производства ЛиАЗ насчитывается в парках Мосгортранса

Еще 10 электробусов российской модели ЛиАЗ-6274 поступят в Москву. Дополнительное соглашение о поставке новой техники уже заключено, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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