Француз снял расправу над детьми и тёщей на видео и отправил его жене

Трагедия произошла, когда женщина подала на развод из-за измены мужа.Во Франции 42-летний мужчина убил двоих детей и свою тёщу, снял расправу на камеру и отправил ролик супруге со словами: "Ты заслужила".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч ВСУ подорвали пле...
- ВЕ "Вот и результаты...
- МС Во Владимирской о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым