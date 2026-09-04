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Царьград

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Француз снял расправу над детьми и тёщей на видео и отправил его жене

Француз снял расправу над детьми и тёщей на видео и отправил его жене

Трагедия произошла, когда женщина подала на развод из-за измены мужа.Во Франции 42-летний мужчина убил двоих детей и свою тёщу, снял расправу на камеру и отправил ролик супруге со словами: "Ты заслужила".

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