Режим беспилотной опасности в Сельцо продлился менее часа

Режим беспилотной опасности в Сельцовском округе Брянской области действовал 56 минут, жителям рекомендовали оставаться в помещениях и избегать окон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым