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Путин предупреждал: Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Путин предупреждал: Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

Завтра в 16.00 обявим Англии войну (цитата из фильма) Посла Британии вызвали в МИД и ему был выражен решительный протест в связи с заявлением главы МИД Кэмерона о праве Киева наносить удары по России британским оружием.

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