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Царьград

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Посол России анонсировал участие более 50 китайцев в МФМ в Екатеринбурге

Посол России анонсировал участие более 50 китайцев в МФМ в Екатеринбурге

Свыше 50 делегатов из Китая прибудут в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи. Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и станет частью российско-китайских обменов в области образования.

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