Посол России анонсировал участие более 50 китайцев в МФМ в Екатеринбурге

Свыше 50 делегатов из Китая прибудут в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи. Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и станет частью российско-китайских обменов в области образования.