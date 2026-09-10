Посол России анонсировал участие более 50 китайцев в МФМ в Екатеринбурге

Свыше 50 делегатов из Китая прибудут в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи. Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что мероприятие пройдет с 11 по 17 сентября и станет частью российско-китайских обменов в области образования.
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