Бывший совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов приобрёл пентхаус в Дубае за $1,73 млн. Он также судится с русскими СМИ для защиты своей деловой репутации, связанной с публикациями об его отце, Николае Штенгелове, упоминаемым в деле Генпрокуратуры.