Бывший совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов приобрёл пентхаус в Дубае за $1,73 млн. Он также судится с русскими СМИ для защиты своей деловой репутации, связанной с публикациями об его отце, Николае Штенгелове, упоминаемым в деле Генпрокуратуры.
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