Снижение административного давления на бизнес обсудили в Новосибирской области

Дмитрий Бакланов

Так это наоборот. Вывернуто наизнанку. Чем сильнее давление, тем меньше нарушений. Давление может быть неявным. Люди боятся нарушать, вот и не нарушают. Это значит давление такое сильное, что предприниматели боятся даже подумать о том как нарушить. И наоборот, много нарушений и штрафов, значит не боятся, давления нет.