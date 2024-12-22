Снижение административного давления на бизнес обсудили в Новосибирской области

18 декабря 2024 года аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области принял участие в заседании рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, которое прошло под председательством первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.
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