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Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о новых назначениях на должности руководителей

Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о новых назначениях на должности руководителей

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Вопрос о назначении предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 14 мая.

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