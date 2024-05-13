Совфед 14 мая рассмотрит вопрос о новых назначениях на должности руководителей

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Вопрос о назначении предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатур на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств будет рассмотрен на заседании Совета Федерации 14 мая.
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