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Рогов: передача Украине ядерного оружия будет большой ошибкой для Запада

Рогов: передача Украине ядерного оружия будет большой ошибкой для Запада

Размещение на Украине западных ядерных вооружений создает угрозу для Европы, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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