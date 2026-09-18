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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области восстановлены права граждан в сфере ЖКХ после вмешательства Генпрокуратуры

По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева в регионе пресечены системные нарушения прав жителей на качественное жилищно-коммунальное обслуживание, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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