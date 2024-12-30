В древней Элладе есть запрос на консервативные и коммунистические идеи. Почему Москва не может его удовлетворить?

Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что с созданием Северного военного округа Греция разорвала сотрудничество и политический диалог с Россией и за три года не изменила своего отношения к нашей стране.
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