Северная Македония: не менее 50 погибших и более 100 раненых в результате пожара, вспыхнувшего сегодня ночью на концерте в клубе в городе КочаниVideo: AQNUiZmhbzv8SUEKYfJHocvYT7AerAOj0uf9dfqqCzYDYBCElfTDfH6ffCaRBib.