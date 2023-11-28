Президент наградил многодетную семью Умбрасас из Няндомского округа

Многодетную семью из Няндомского округа наградили Орденом "Родительская слава"За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Указом Президента России Владимира Путина от 23 ноября награждены Супруги Сергей и Лариса Умбрасас из Няндомского округа Указом Владимира Путина награждены Орденом "Родительская слава".