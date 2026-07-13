Федерация настольного тенниса допустит к турнирам россиян с флагом и гимном

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о восстановлении допуска к турнирам российских спортсменов, выступающих с национальными флагом и гимном.
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