Президент «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

РИАМО - 6 дек. Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев предложил национализировать производство, так как это единственный способ выхода из сложившейся с Carlsberg ситуации, сообщает РБК.
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