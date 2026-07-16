FT: Отставка министра обороны Украины вызвала протесты и раскол

В аналитической публикации Financial Times говорится о том, что увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова обнажило глубокий раскол в украинском военном руководстве и даже среди парламентского большинства.
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