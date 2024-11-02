Игрок СКА Деанджело: надеюсь, Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Американский защитник петербургского СКА Тони Деанджело восхитился российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным и предположил, когда он побьет "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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