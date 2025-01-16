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Царьград

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FPV-дроны "Рубикон" уничтожили технику ВСУ: кадры прямого попадания

FPV-дроны "Рубикон" уничтожили технику ВСУ: кадры прямого попадания

Испытательный центр "Рубикон" Минобороны России при помощи FPV-дронов успешно уничтожил автомобильную технику ВСУ с личным составом.

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