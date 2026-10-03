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Young Sheldon Star Annie Potts' Acting Debut Was In This Forgotten NBC Legal Sitcom

Young Sheldon Star Annie Potts' Acting Debut Was In This Forgotten NBC Legal Sitcom

Long before Annie Potts was old enough to play Meemaw in Young Sheldon, she appeared in an important piece of television history that's been forgotten by time.

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