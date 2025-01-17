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Песков: движение военной инфраструктуры Британии к границам РФ беспокоит Москву

Песков: движение военной инфраструктуры Британии к границам РФ беспокоит Москву

ТАСС/Гавриил Григоров Возможность размещения на Украине военной инфраструктуры Великобритании в рамках соглашения о столетнем партнерстве вызывает беспокойство, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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