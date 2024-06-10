В Волгоградской области для посещения откроют 10 пляжей

Сегодня в Волгоградской области начинается купальный сезон. По данным регионального Роспотребнадзора, первые пляжи, где можно будет отдохнуть, появятся в Волгограде, Дубовке, Волжском и Суровикино, а также в трех детских оздоровительных лагерях.