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МОСИНФОРМ

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Фасады здания музея «Садовое кольцо» привели в порядок

Фасады здания музея «Садовое кольцо» привели в порядок

В начале октября завершился ремонт фасадов исторического особняка, в котором расположен музей «Садовое кольцо» (филиал Музея Москвы), подведомственный столичному Департаменту культуры.

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