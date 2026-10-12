Богдан Безпалько: Освобождённые территории мы будем восстанавливать сами, сил и ресурсов на это хватит Западные эксперты и киевские демографы бьют тревогу: исход населения с Украины достиг точки невозврата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Югре мигрантам ...
- «Смелости-то хват...
- «Смелости-то хват...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым