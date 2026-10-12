Театр абсурда
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Театр абсурда

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Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Богдан Безпалько: Освобождённые территории мы будем восстанавливать сами, сил и ресурсов на это хватит Западные эксперты и киевские демографы бьют тревогу: исход населения с Украины достиг точки невозврата.

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