Станет ли Эрдоган султаном Европы?

Турецкий оппозиционный журналист Абдулла Бозкурт опубликовал на основанном им портале Nordic Monitor (штаб-квартира в Стокгольме) статью, в которой раскрывает планы турецкой разведки по расширению своей агентурной сети в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии