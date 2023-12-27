Эксперты проанализировали телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина

Контент губернатора Смоленской области «в полной мере отражает запрос на реальную работу» Риторика Telegram-канала губернатора Смоленской области Василия Анохина наиболее близка по показателям к категории «губернаторы-суперуправленцы».
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