Пентагон: США одобрили продажу Тайваню ракет на 60 млн долларов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню ракет, систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на 60 млн долларов, а также дронов LTIUS 600M-V еще на 300 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство оборонного сотрудничества Пентагона.