Киркорова разыскивают судебные приставы из-за 31 штрафа за ПДД

Судебные приставы объявили в розыск российского певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения на его автомобиле Rolls-Royce, сообщил 15 ноября Telegram-канал SHOT.
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