11 октября после атак на дата-центры во Владимире, Сасово и Калуге сервисы "Яндекс Go" столкнулись со сбоями.
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