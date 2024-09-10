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Царьград

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Компания Apple представила флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Компания Apple представила флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Новинки получили увеличенные с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма экраны.Apple представила новые модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max и называет их самыми большими в истории компании.

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