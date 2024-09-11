Марочко сообщил о переброске бойцов «Азова» в Харьковской области

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения под Купянском увеличивается число бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России).
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