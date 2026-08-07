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"Сжигали людей быстрее, чем находили новых": трагедия в элитных войсках США

"Сжигали людей быстрее, чем находили новых": трагедия в элитных войсках США

Подразделение кибервойн Вооруженных сил США самым пристальным образом изучает необычную серию самоубийств среди личного состава, совершенных в течение месяца этим летом, сообщают правительственные чиновники и другие осведомленные источники.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
А может это их наш Искандер  на Украине накрыл, земля им стекловатой!
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