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Поклонники Бритни Спирс уверены, что её хит Everytime посвящён нерождённому ребёнку от Джастина Тимберлейка

Поклонники Бритни Спирс уверены, что её хит Everytime посвящён нерождённому ребёнку от Джастина Тимберлейка

Поклонники Бритни Спирс уверены, что самый драматичный хит певицы Everytime, выпущенный в 2003 году, посвящён не разрыву отношений с Джастином Тимберлейком, как предполагалось ранее, а их нерождённому ребёнку.

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