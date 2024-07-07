Уничтожить разведывательные спутники «Сич-2-30» и ICEYE

В интересах Украины сейчас задействованы все разведывательные ресурсы стран Запада, в первую очередь США – мы можем заставить их прекратить поставки крылатых и оперативно-тактических ракет, если будем действовать жёстко и беспощадно, но как запретить им передавать Украине разведданные? Как исключить планирование ударов по нашей территории? .