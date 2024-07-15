Аппарат новосибирского бизнес-омбудсмена принял участие в заседании Общественного совета по защите прав субъектов МСП при Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

В заседании, которое состоялось 12 июля 2024 года под председательством заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора Романа Деринга, приняли участие представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть», а также руководители транспортных компаний.