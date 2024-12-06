РИАН: Джорджеску назвал отмену итогов выборов в Румынии госпереворотом

Кэлин Джорджеску, который одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, в своём видеообращении назвал решение Конституционного суда об отмене итогов голосования государственным переворотом.
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