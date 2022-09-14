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17-летнюю работницу Ozon заподозрили в краже Apple Watch на 700 тысяч рублей

17-летнюю работницу Ozon заподозрили в краже Apple Watch на 700 тысяч рублей

Сотрудницу ретейлера Ozon подозревают в краже около 30 часов Apple Watch. 17-летняя Арина И. оформляла возврат на посылки, которые клиенты не забирали вовремя, после чего отправляла на склад пустые коробки, предварительно вытащив из них гаджеты.

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