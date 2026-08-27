Эксперт Пархомчук перечислил главные признаки некачественных шин

Эксперт Александр Пархомчук перечислил главные признаки некачественных шин «Самый надёжный способ проверки подлинности шин — государственная система маркировки «Честный знак», — рассказал в беседе с «Газета.
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