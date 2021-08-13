"Готовьтесь к бою!": DICE выпустила короткометражку по Battlefield 2042

У игры Battlefield 2042 не будет привычной одиночной кампании. Поэтому, чтобы задать мультиплеерному безумию на поле боя хоть какой-то бэкграунд, разработчики выпустили на YouTube короткометражку под названием "Исход".
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