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Свежие комментарии

  • cergei efremow
    Постите один негатив,настоебло, хрен на них и на вас,суки.Приложения россий...
  • cergei efremow
    Мерзавцу я желаю,чтобы он в награду за подлянку и коварство однажды заработал миллион и весь его потратил на лекарство."Яндекс" объявил ...

"Готовьтесь к бою!": DICE выпустила короткометражку по Battlefield 2042

"Готовьтесь к бою!": DICE выпустила короткометражку по Battlefield 2042

У игры Battlefield 2042 не будет привычной одиночной кампании. Поэтому, чтобы задать мультиплеерному безумию на поле боя хоть какой-то бэкграунд, разработчики выпустили на YouTube короткометражку под названием "Исход".

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