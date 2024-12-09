Два человека заболели гриппом за неделю в Иркутской области

В Иркутской области за неделю ОРВИ заболели 19 043 человека, из них около 12 тысяч — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в области также подтверждено два случая гриппа и выявлено 900 новых случаев COVID-19.
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