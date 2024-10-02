Российские школы получат планшеты на отечественной ОС

По словам Михаила Мишустина, их будут выдавать учителям Для российских школ в ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
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