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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Российские школы получат планшеты на отечественной ОС

Российские школы получат планшеты на отечественной ОС

По словам Михаила Мишустина, их будут выдавать учителям Для российских школ в ближайшее время будет организован массовый выпуск планшетов на отечественной операционной системе, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

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