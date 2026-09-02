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Православное искусство и творческие встречи: Краснодар примет фестиваль «Видеть и Слышать»

Православное искусство и творческие встречи: Краснодар примет фестиваль «Видеть и Слышать»

Местные жители и гости города получат возможность посетить тематическую экспозицию «Стяги веры», которая наглядно продемонстрирует разнообразие жанров и направлений православного творчества.

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