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НАСА выбрало место посадки Dragonfly на Титане: дюны «Того, кто сдерживает ветер»

НАСА выбрало место посадки Dragonfly на Титане: дюны «Того, кто сдерживает ветер»

НАСА определилось с местом посадки миссии Dragonfly на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна. Аппарат опустится на обширное поле дюн Ahmakiq Undae, название которого переводится с латыни и языка майя как «Тот, кто сдерживает ветер».

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