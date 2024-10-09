Россияне узнали, как безопасно заряжать гаджеты

Заряжать гаджет нужно на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов Начальник управления территориального управления №9 ГКУ «Мособлпожспас» Сергей Жукин отмечает, что гаджет должен заряжаться на негорючей поверхности.
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