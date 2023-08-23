Врио главкома ВКС вместо Суровикина назначен Виктор Афзалов

Виктор Афзалов уже был врио главкома ВКС в 2020 году.фото: vk.com/mil--> Врио главнокомандующего Воздушно-космических сил после освобождения с этой должности Сергея Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.